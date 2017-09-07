Мэрия Марбельи запретила отелю Sisu проводить вечеринки под открытым небом

Мэрия Марбельи временно отозвала у бутик-отеля Sisu Hotel Boutique разрешение на проигрывание музыки под открытым небом, пишет газета ABC. Эта мера положит конец вечеринкам у бассейна гостиницы, которые пользовались большой популярностью и очень беспокоили жителей близлежащего жилого комплекса El Mirador del Rodeo. В связи с этим местные власти получили более 700 различных жалоб. Помимо этого, мэрия обнаружила нарушения в процедуре выдачи вышеупомянутого разрешения.

Отель располагал временной лицензией на проведение мероприятий под открытым небом, действительной в период с 12 апреля по 31 октября. Она допускала проведение вечеринок с 10:00 до 21:00. Документ также гласил, что его обладатели не должны мешать окружающим и что в противном случае он может быть отозван. Для соблюдения контроля за уровнем шума в отеле был установлен специальный ограничитель, показатели которого также свидетельствуют о ряде нарушений. Они и стали причиной временной приостановки действия лицензии. Местный адвокат Антонио Флорес подал в суд иск об ее отзыве как "незаконного документа, выдача которого не предусмотрена андалусскими нормативами".

Впрочем, у представителей Sisu Hotel подобные перемены особого беспокойства не вызывают. "Сезон уже закончился. Отель открыт, но вечеринки проводятся только с мая по август", отметила генеральный директор комплекса Александра Вальдивия. По ее словам, данные, зарегистрированные ограничителем шума, были переданы мэрии сразу после получения соответствующего запроса. Следующим летом отель должен будет получать все разрешения заново.