Мэрия Барселоны включила занятый сквоттерами дом в туристический путеводитель по городу

Мэрия Барселоны рекламирует в качестве туристической достопримечательности здание Kasa de la Muntanya, известное как один из самых знаковых объектов движения сквоттеров. Как сообщает La Vanguardia, принадлежащая Министерству финансов постройка была занята незаконным образом еще в 1989 году. На подготовку путеводителя, в котором упоминается здание, мэрия выделила 56 760 евро.

Подобное решение городская администрация объясняет тем, что Kasa de la Muntanya представляет собой "культурный интерес" благодаря своей архитектурной и исторической ценности. Тот факт, что здание больше двадцати лет занимают сквоттеры, авторы справочника также называют его отличительной чертой.

Ранее в Kasa de la Muntanya располагалась казарма Гражданской гвардии. Дом был построен семейством Гуэль для обеспечения безопасности в одноименном парке. В 1983 году здание было оставлено Вооруженными силами вледствие атаки сепаратистской группировки Terra Lliure и перешло сначала в руки Министерства внутренних дел, а затем – Министерства финансов.

В 1989 году, заметив, что объект не эксплуатируется властями уже шесть лет, группа активистов приняла решение занять его, тем самым превратив здание в одну из знаковых точек антисистемного движения. После того, как в 2001 году Министерство финансов заявило о незаконном занятии дома, была предпринята неудачная попытка выселения сквоттеров. Она привела к массовой драке, в ходе которой один из ее участников потерял глаз. В 2014 году дом вновь попал в новостные сводки после проведенной Автономной полицией Каталонии операции по борьбе с терроризмом со стороны анархистов, которые взрывали городские банкоматы. Она закончилась арестом 11 человек.

Попадание Kasa de la Muntanya в туристические путеводители вновь продемонстрировало симпатию кабинета мэра Ады Колау по отношению к сквоттерам.