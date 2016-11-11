Мэрия Барселоны разрабатывает новые правила перемещений на сегвеях

Администрация мэра Барселоны Ады Колау готовит новый регламент, подразумевающий жесткие ограничения на перемещения по городу с помощью электрических транспортных средств вроде сегвеев, сообщает La Vanguardia. В соответствии с обновленными правилами, их водители не смогут ездить по тротуарам и должны будут использовать шлем и иметь страховку. Кроме того, управлять подобными устройствами смогут только лица старше 16 лет.

Советник по вопросам мобильности Мерседес Видаль объяснила, что все такие ограничения призваны положить конец проблемам, связанным с активным распространением подобных средств передвижения в районах с интенсивными туристическими потоками. Так, арендующие сегвеи туристы должны будут двигаться группами не более шести человек, в сопровождении гида и строго по заданным маршрутам, которые будут определены муниципальными службами. В остальных районах города на подобных транспортных средствах можно будет перемещаться максимум по двое.

Новая инициатива должна поспособствовать устранению законодательных и административных пробелов в этой сфере, но вместе с тем и не оттолкнуть жителей города от повседневного использования подобных устройств. С их помощью можно будет перемещаться по велодорожкам и улицам, имеющим единое дорожное полотно, а также в общественных парках.

По словам Видаль, регламент может вступить в силу в первом квартале следующего года. Он также урегулирует процесс перемещения других видов транспорта, распространенных во многих крупных городах, например, рикш и трехколесных велосипедов, предназначенных для перевозки товаров.