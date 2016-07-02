Mercedes выделит отелю Ushuaïa на Ибице 100 машин

Сотрудничество между Mercedes-Benz и легендарным отелем Ushuaïa на Ибице расширяется. Автомобильная компания предоставит гостинице 100 своих машин. Из них 89 – smart. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Отель предлагает своим клиентам возможность аренды этих автомобилей для перемещения по острову.

По словам руководителей обеих компаний, речь идет о «продолжении тесного сотрудничества, которое началось с выпуском модели автомобиля Smart Fortwo Ushuaïa в 2013 году». 1 марта на Международном автосалоне в Женеве Mercedes-Benz и Ushuaïa Ibiza Beach Hotel сделали первые шаги по созданию международного альянса, который, согласно ожиданиям, в скором времени покажет хорошие результаты. Кроме того, в ходе Всемирного форума 2016 года Daimler представил Smart Ushuaïa Limited Edition. 10 марта 2016 года эта модель была представлена в Паласио-де-Сибелес в Мадриде. В мероприятии приняли участие местные знаменитости - Кристина Педроче, Карла Гоянес, Ноэлия Лопес, Эсмеральда Мойя и Питер Вивес.

Тем, кто покупает один из автомобилей ограниченной серии Smart Fortwo Ushuaïa Limited Edition в 2016 году, будет подарено размещение в отеле на 11 и 12 сентября с VIP-доступом на вечеринку для владельцев именно таких машин, которая пройдет 12 сентября.