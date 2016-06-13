Машинисты мадридского метро объявили забастовку до пятницы

Машинисты мадридского метро проводят частичную забастовку, которая продлится всю рабочую неделю. В понедельник утром в период с 6:05 до 9:00 перевозки выполнялись в объеме 64%. Планируется, что акция будет повторяться ежедневно до пятницы.

Во вторник забастовку проведут не только машинисты, но и другие сотрудники метро. Первые организуют ее с 14:00 до 17:00, а вторые – с 6:05 до 8:40, 13:20 до 16:25 и с 17:30 до 19:55.

Машинисты требуют измений в трудовом расписании и завершения рабочих смен в той же точке, где они начинаются. Это, в свою очередь, приведет к продлению отпуска на 14 дней помимо 52 положенных работникам на сегодняшний день.

Председатель регионального правительства Мадрида Кристина Сифуэнтес предупредила машинистов, что не уступит их требованиям. "Это забастовка, которая не имеет особого смысла", - отметила она. "Подобным образом машинисты хотят оказать давление в переговорах по поводу своего коллективного соглашения", - заключила глава автономной власти.