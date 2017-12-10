Машинисты мадридского метро обнародовали новый график забастовок

Представители профсоюза машинистов мадридского метро пересмотрели схему забастовок, намеченных на декабрь и январь, и обвинили исполнительного директора столичного метрополитена Борху Карабанте в отсутствии шагов по предотвращению критической ситуации в преддверии праздников. Как сообщают информационные агентства Испании, машинисты будут бастовать 18, 19, 20, 21 и 22 декабря с 17:00 до 21:00, а 8, 9, 10, 11 и 12 января – с 5:30 до 9:30.

На протяжении нескольких лет они требуют присвоения им профессиональной категории "Машинисты электротранспорта" вместо нынешнего "Неквалифицированного персонала", и это требование стало главным поводом для проведения нынешней акции. Кроме того, сотрудники заверили, что сделали со своей стороны все возможное для завершения конфликта, предложив Карабанте провести исследование уровня вредности их работы и связанных с ней психосоциальных факторов, однако реальных мер за этим предложением не последовало. Машинисты расценили действия руководства как еще одну стратегию по искусственному затягиванию процесса переговоров.

Представители коллектива отметили, что требуют исключительно присвоения им правильной категории, которое не подразумевает более продолжительных отпусков, повышения зарплат или раннего выхода на пенсию. Они также подвергли критике явную нехватку кадров, которая наблюдается в последние годы и ведет к увеличению времени ожидания поездов и росту недовольства с стороны пассажиров. По предварительным данным, в следующем году в метро будет работать на 262 машиниста меньше, чем в 2012-м.