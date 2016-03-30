Март в Испании закончится дождями, ветром и 7-метровыми волнами

В последние дни марта северную часть Испании ожидают дожди, сильный ветер до 90 километров в час, а волны могут подниматься до 7 метров в высоту. Плохая погода ожидает Кантабрийские горы, провинцию Алава, Галисию, Кастилья и Леон, Наварру. Волны поднимутся до 7 метров в Ла-Корунье и до 4-5 - в Бискайском заливе и остальной части побережья Галисии.

Во вторник дожди продолжатся в Галисии и в западной части Астурии, грозы станут слабее на западе Кастилия и Леон, Кантабрийских горах и Пиренеях. Температура воздуха начнет понемногу повышаться по всей стране кроме Балеарских острова. На западном побережье ожидается сильный юго-западный ветер. Со среды дожди будут идти только в западной Галисии и Астурии, однако ближе к концу дня непогода распространится от этой местности по всему Бискайскому заливу. Спасутся только Балеарские острова.

Средняя температура воздуха на севере и северо-западе Испании будет равна 6 градусам. На востоке будет чуть теплее.

В четверг также ожидаются дожди в сопровождении гроз, а на горных хребтах пройдут снегопады.

1 и 2 апреля осадки в Кантабрийских горах и Пиренеях должны прекратиться, зато повысится неопределенность с погодой в средиземноморье. В воскресенье 3 апреля в связи с приходом атлантического фронта нестабильность повысится на западе Испании. Кроме того, сильные дожди в эти дни могут пройти на Канарских островах. Температура воздуха при этом будет понемногу повышаться. Ожидается северо-западный ветер.