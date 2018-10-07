Марбелья будет продвигать свой туристический бренд на деньги взяточников

Мэрия Марбельи (Малага) выделит на продвижение курорта 1 млн евро. Эти средства будут получены из тех денег, которые возвращаются по судебным делам о коррупции.

Об этом объявила мэр города Анхелес Муньос на Форуме инноваций и туристического продвижения Марбельи, в котором участвововали представители туристического сектора и муниципальных властей.

Деньги поступят в бюджет на 2019 год через Ассоциацию предпринимателей и профессионалов Марбельи в форме субсидии.

Градоначальница также подчеркнула, что целью кампании является позиционирование бренда «Марбелья» как туристического продукта высокого качества. Для этого планируется создать «независимый орган», который будет контролироваться ассоциацией и мэрией.

Городские власти также призвали другие организации присоединяться к кампании, чтобы сделать её более эффективной.