Малагу и Ригу соединит новый прямой рейс

Латвийская авиакомпания airBaltic запустила с 28 марта прямой рейс между Малагой и Ригой, который будет выполняться дважды в неделю.

Время полёта между Малагой и столицей Латвии составляет 4 часа 25 минут. Новый маршрут также открывает для жителей Коста-дель-Соль возможность дальних полётов с пересадкой в рижском аэропорту, откуда отправляются рейсы в Скандинавию, на Ближний Восток и в другие страны Европы.

Ожидается, что новый рейс будет востребован и среди жителей и других стран Балтии.

Рейс Малага-Рига будет совершать самолёт Bombardier CS300. Цена на билеты в одну сторону составляет около 109 евро, включая дополнительные сборы. Полное расписание представлено на сайте авиакомпании.