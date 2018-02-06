Майорка – самое дешёвое направление для путешествий в феврале

Средняя стоимость авиабилета на Майорку в феврале составляет 41 евро в одну сторону. По версии сайта-агрегатора билетов Kayak, это самое дешёвое направление в текущем месяце.

По данным портала, в тройку наиболее бюджетных направлений в феврале также входит марокканский Фес (46 евро за авиабилет в одну сторону) и итальянский Кальяри (47 евро).

В число самых дешёвых направлений февраля вошёл ещё один город в Испании. 11 место в рейтинге заняла Барселона, куда авиабилет в среднем обойдётся в 63 евро в одну сторону.