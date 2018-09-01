Майорка – главное испанское направление для любителей туристических апартаментов

Национальный статистический институт Испании проанализировал заполненность туристических апартаментов и пришёл к выводу, что Майорка является излюбленным местом в стране среди туристов, которые предпочитают останавливаться в квартирах.

На острове в июле было зарегистрировано более миллиона ночёвок. Из них 64,7 тысяч приходятся на испанских туристов и почти 988,8 тысяч – на иностранцев.

На других Балеарских островах: Ибице и Форментере отмечается наибольший уровень заполненности туристического жилья – 83%.

Майорка также лидирует как направление сельского туризма. В этой категории зафиксировано 154 тысячи ночёвок. На Менорке заполнено 72% сельских усадеб, что является самым высоким уровнем.

Всего на Балерских островах арендовало жильё почти 293 тысячи туристов, из которых более 49 тысяч – жители Испании и около 244 тысячи – иностранные граждане. В общей сложности они заказали 1,9 млн ночёвок в апартаментах, а средняя продолжительность пребывания составила 6,6 дней.

По Испании в целом в июле было зарегистрировано 19,9 млн ночёвок в апартаментах, кемпингах, сельских усадьбах, убежищах и т.п. Это на 4% меньше чем в прошлом году.