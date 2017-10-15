Мадридский отель The Westin Palace отмечает 105-летие

Мадридский отель The Westin Palace отмечает свое 105-летие, сообщает сайт Hosteltur. По случаю этой знаменательной даты был организован конкурс, среди победителей которого разыграли проживание в гостиницы по ценам 1912 года. Тогда ночь в The Westin Palance обходилась в 7,5 песет с учетом завтрака, что в пересчете на нынешний уровень цен эквивалентно нескольким центам.

Более чем за сто лет работы отель сохранил свои дух и историю, вместе с тем адаптируясь к потребностям современных путешественников. Открылся он под названием Palace Hotel, и реклама гласила, что это одна из самых комфортных гостиниц в мире: в каждом номере были ванные комнаты и телефоны. В настоящее время отель постоянно обновляется, а новые номера оформляют в классическом вневременном стиле. Основной ценностью и задачей здесь остается удобство гостей.

С сентября прошлого года The Westin Palace является частью крупнейшей в мире гостиничной сети Marriott International, насчитывающей более 6 000 отелей в более чем 120 странах мира.