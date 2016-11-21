Мадридские универмаги El Corte Inglés проведут конкурс на лучшее рождественское желание

Сеть универмагов El Corte Inglés запустила специальную рождественскую акцию "Загадай желание, и мы исполним его" (Make a Wish and El Corte Inglés will make it happen), по итогам которой авторы лучших идей и пожеланий получат призы. Как сообщают информационные агентства, эта инициатива будет реализована в период с 23 декабря по 2 января в мадридских отелях Westin Palace, Villa Magna, InterContinental Madrid, Hesperia Madrid, Wellington и Meliá Castilla.

Туристы, проживающие в этих гостиницах, смогут загадать желания, не ограничивающиеся исключительно материальной сферой: это могут быть подарки как для них самих или их близких, так и коллективные презенты. Сотрудники отелей соберут полученные записки с желаниями, и в январе специальное жюри выберет лучшую идею, которая будет воплощена в жизнь.

Посредством данной акции сеть El Corte Inglés хочет подчеркнуть важность Рождества для Мадрида, который в праздничные дни посещают тысячи туристов. Они приезжают в город, чтобы полюбоваться праздничным освещением и разнообразными представлениями, сходить за покупками, попробовать местную гастрономию или принять участие в культурных мероприятиях.

Участвующие в проекте отели также поддержали El Corte Inglés в рамках промо-кампании "Магия существует: добро пожаловать в Мадрид" (Magic exist, welcome to Madrid), прошедшей в июне в Гонконге. Основная задача этого представления заключалась в продвижении Испании и Мадрида как туристических направлений.