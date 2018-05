Мадридские универмаги El Corte Inglés проведут конкурс на лучшее рождественское желание

Сеть универмагов El Corte Inglés запустила специальную рождественскую акцию "Загадай желание, и мы исполним его" (Make a Wish and El Corte Inglés will make it happen), по итогам которой авторы лучших идей и пожеланий получат призы. Как сообщают информационные агентства, эта инициатива будет реализована в период с 23 декабря по 2 января в мадридских отелях Westin Palace, Villa Magna, InterContinental Madrid, Hesperia Madrid, Wellington и Meliá Castilla.