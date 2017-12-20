Мадридские таксисты раздадут 120 тысяч открыток, чтобы объяснить, почему они против аренды авто с водителем

Профессиональная федерация такси Мадрида запустила кампанию в защиту интересов сектора, приуроченную к рождественским праздникам. В рамках акции таксисты раздадут 120 тысяч праздничных открыток с целью донести до общественности причины, по которым они выступают против услуги «аренда автомобиля с водителем».

В федерации отмечают, что таксисты хотят открыть глаза на то, как компании, предоставляющие такие услуги, находят лазейки в законе, чтобы осуществлять свою деятельность, которая, по мнению протестующих, представляет угрозу для традиционных услуг такси, экономической модели и общества в целом.

В организации надеются, что с помощью акции общество узнает о существующем кризисе и осознает его серьёзность, а также, что это позволит потребовать от властей устранить пробелы в законодательстве.

Как сообщает 20 minutos, кампания продлится несколько недель. В ней примут участие все такси Мадрида, а также такси, обслуживающие T4, станции AVE, туристические и торговые зоны.