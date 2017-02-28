Мадридские гиды требуют запретить экскурсии за чаевые

Туристические гиды потребовали принятия дополнительных мер по борьбе с непрофессионализмом в своем секторе, а также с бесплатным экскурсиями, которые проводятся во многих городах в обмен на чаевые, сообщают информагентства Испании.

Недавно мадридское региональное правительство приняло декрет, регулирующий деятельность гидов и положивший конец существовавшей в последние годы монополии в данной сфере. Новые нормативы включают в себя требования для получения доступа к экзамену на получение титула официального гида, успешное прохождение которого гарантирует качество оказываемых услуг. Данная мера призвана обеспечить юридическую безопасность как для самих экскурсоводов, так и для их клиентов.

Представители сектора поддержали эту инициативу. Члены Мадридской ассоциации туристических гидов (APIT) призвали всех, кто пока не имеет профессионального титула, принять участие в экзамене. "Несколько унизительно, что экскурсоводы просят чаевые по окончании маршрута, если клиентам понравилась их работа", - считает председатель APIT Мария Роса де Хуан Алонсо. По ее мнению, прохождение официального экзамена должно положить конец подобным ситуациям. Представители ассоциации считают, что вышеупомянутый декрет предоставит экскурсоводам новые рабочие возможности и урегулирует их деятельность с законодательной точки зрения. "У многих претендентов достаточно знаний, чтобы сдать экзамен, и они заинтересованы в том, чтобы иметь юридическое разрешение на работу", - заключила глава APIT.