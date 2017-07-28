Мадрид признан самым востребованным туристическим направлением Европы

Основной причиной роста числа поисковых запросов представители компании называют прошедший недавно гей-парад WorldPride 2017. «Главное событие года привело к многократному росту числа гостей города, что позволило Мадриду достичь всех намеченных туристических показателей», - отмечают аналитики.

По случаю вышеупомянутого события в испанскую столицу съехались путешественники со всего мира. В предшествующий параду период с 23 июня по 2 июля лидерами по числу поисковых запросов стали Аргентина, Колумбия и США. В рейтинг также попали Севилья, Барселона и Сан-Себастьян, что сделало Испанию единственной страной, где сразу четыре города заняли первые места в списке самых популярных направлений.

Испанские путешественники, в свою очередь, предпочитают не только классические направления вроде Парижа, Рима и Амстердама, но и Лиссабон и Порту, которые возглавили национальный список. Что касается внутреннего туризма, то здесь самыми востребованными городами были признаны Мадрид, Сан-Себастьян, Барселона и Ибица.

«В июне, когда в стране наблюдался первый в этом году эпизод жары, испанцы логично выбирали прибрежные города», отметили представители GoEuro.