Мадрид и Барселона заняли 21 и 32 места в рейтинге городов, комфортных для вождения

Мадрид и Барселона заняли 21 и 32 места соответственно в мировом рейтинге 100 лучших и худших городов для вождения, сообщает El Mundo со ссылкой на исследование немецкой компании Kfzteile24.

Мадриду досталась 13 строчка с точки зрения заторов на дорогах, однако средняя скорость движения и уровень загрязнения атмосферы в городе являются серьезными поводами для беспокойства: по обоим параметрам столица заняла 77 место из 100. С другой стороны, она опередила Барселону в сфере альтернатив в виде общественного транспорта и стоимости парковки.

При подготовке рейтинга его составители учитывали 10 аспектов: уровень заторов, альтернативы с точки зрения общественного транспорта, стоимость стоянки, стоимость топлива, среднюю скорость, уровень загрязненности воздуха, количество несчастных случаев и летальных исходов, качество дорог и ощущение ярости у водителей.

Согласно результатам исследования, Мадрид и Барселона показали сопоставимые результаты в аспектах стоимости топлива, качества дорог и водительского гнева. Последний критерий рассчитывался на основе опроса более чем 1 000 водителей, которые оценивали собственные ощущения и количество замеченных ими за последние 12 месяцев происшествий. В обоих городах наблюдается значительное число жертв ДТП: по этому параметру они заняли 83 и 84 места из 100.

Мадрид показал хорошие результаты с точки зрения уровня заторов (13 место), альтернатив в сфере общественного транспорта (32) и стоимости парковки (42), а Барселона заняла по этим критериям 48, 57 и 54 места соответственно. С другой стороны, каталонская столица отличилась с точки зрения скорости движения (62 место против 77) и более низкого уровня загрязнения воздуха (52 место против 77).

С учетом всех критериев в десятку абсолютных лидеров вошли Дюссельдорф, Дубай, Цюрих, Токио, Базель, Сингапур, Дортмунд, Вена, Мюнхен и Калгари. В число аутсайдеров, напротив, были включены Рио-де-Жанейро, Стамбул, Мехико, Богота, Бомбей, Лагос и Карачи.