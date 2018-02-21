Мадрид и Барселона попали в топ-10 городов для развлечений

Портал Time Out включил в рейтинг самых доступных и привлекательных городов мира Мадрид и Барселону. Список City Life Index 2018 был составлен на основе опросов тысяч горожан по всему миру, которые оценивали такие аспекты городской жизни, как доступ к культурным мероприятиям, развлечениям, гастрономическим впечатлениям и другим формам досуга.

Столица Испании и главный город Каталонии вошли в топ-10 рейтинга, который в общей сложности включает 32 города. В тройке лидеров – Чикаго, Порто и Нью-Йорк.

Мадрид, расположившийся на 6 месте, местные жители характеризуют как один из лучших городов мира с точки зрения культуры, отмечая многочисленные памятники, музеи и парки. Кроме того, они особо выделяют гастрономическую составляющую: столичные бары и рестораны никогда не пустуют, поскольку жители Мадрида обедают или ужинают вне дома чаще, чем в других городах.

Барселона замыкает десятку лидеров. Жители каталонской столицы заверяют, что они, по меньшей мере 71 раз в год посещают культурные мероприятия. Это второй результат в мире по этому показателю после Мехико. Кроме того, в Барселоне местные жители ценят многообразие баров.