Лыжники в плавках и купальниках спустятся со склонов Сьерра-Невада

Центральным событием весеннего сезона на горнолыжном курорте Сьерра-Невада (Андалусия, Испания) станет спуск в купальниках и плавках. Мероприятие состоится в субботу, 23 апреля. Участникам будет предоставлено более чем 45 километров лыжных трасс.

Мероприятие проводится уже в четвертый раз и представляет собой промо-акцию всемирного Чемпионата по сноуборду и фристайлу, который пройдет в 2017 году. А неподалеку от склонов на Пласа-де-Андалусия в Прадольяно можно будет продегустировать вина Гранады.

В период проведения катания в купальниках будут доступны 10 подъемников, 47 трасс, общая протяженность которых составляет 46,9 километра. Благодаря снегопаду, который прошел в среду, качество снега на склонах сейчас очень высокое.

Катание будет доступно не только для профессионалов, но и для любителей, которые могут купить себе специальную программу за 32 евро.

1 мая Сьерра-Невада закроет лыжный сезон днем бесплатного катания.