Любимые развлечения китайцев в Испании – сходить в Саграда-Фамилию и на фламенко

Посещение Храма Святого Семейства в Барселоне и танцевальные мастер-классы по фламенко возглавили рейтинг предпочтений китайских туристов, которые посещают Испанию.
Такие данные предоставило крупнейшее турагентство Китая Ctrip, которое проанализировало, что больше всего привлекает китайцев в разных странах Европы.
Испания входит в десятку самых посещаемых европейских стран среди жителей КНР. Барселона является одним из самых популярных городов в Европе, а храм Саграда-Фамилия возглавляет рейтинг достопримечательностей Европы, по версии китайских туристов. В топ-10 также вошёл Королевский дворец в Мадриде.
Фламенко же попало в перечень «новых способов узнать Европу» и оказалось одним из самых интересных для китайцев занятий.
Как отмечает Ctrip, Европа как туристическое направление с каждым годом набирает популярность на китайском рынке. На неё приходится 13% поездок. По востребованности регион уступает только Азии.Темы: Туризм