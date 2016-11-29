Lufthansa из-за забастовки отменяет 43 рейсов в Испанию

Авиакомпания Lufthansa во вторник отменила 43 из 160 рейсов в Испанию в связи с забастовкой пилотов, организованной профсоюзом Vereinigung Cockpit.

Всего за два дня забастовки - вторник и среду - Lufthansa отменит 1706 рейсов. Во вторник авиаперевозчик выполнит 2184 рейса из 3000 запланированных. А 30 ноября - 2110 из 3000. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Как ожидается, во вторник забастовка в основном затронет полеты на короткие дистанции из Германии. А в среду - на короткие, средние и длинные дистанции. Авиакомпании Eurowings, Germanwings, SWISS, Austrian Airlines, Air Dolomiti и Brussels Airlines, а также Lufthansa Cargo будут работать в обычном режиме.