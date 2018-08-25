Лучший гастрономический опыт в мире – бары с пинчос в Сан-Себастьяне

Сан-Себастьян получил очередную порцию признания за свою выдающуюся кухню. Эксперты Lonely Planet считают, что именно в столице провинции Гипускоа можно получить «лучший гастрономический опыт в мире».

Издание опубликовало путеводитель Ultimate Eatlist, который включает 500 гастрономических направлений по всему миру: от Чили до Северной Кореи. Рейтинг был составлен на основе мнений поваров, кулинарных критиков и редакторов, которые оценивали не только качество блюд, но и их культурную значимость, а также атмосферу заведений.

Пинчос в Сан-Себастьяне стали лучшими не только благодаря вкусу закусок, которые подают в барах Старого города, но и формату гастрономического опыта, который заключается в переходе из одного заведения в другое по узким баскским улочкам, чтобы попробовать уникальные рецепты в классическом или современном исполнении.

Эксперты, работавшие над созданием путеводителя, не стали выделять лучшие пинчос, но в качестве примера упомянули белую спаржу, тунец и торт из анчоусов, а также шампиньоны с чесноком. По их мнению, чтобы получить наиболее полные впечатления, стоит провести в городе и его окрестностях целый день, устроить сиесту и снова выйти на улицы вечером.

В тройку лучших вместе с пинчос в Сан-Себастьяне вошли карри лакса в Куала-Лумпуре (Малайзия) и суши в Токио (Япония).