Лучший бюджетный и лучший романтический отели мира находятся в Испании

Портал Tripadvisor обнародовал список Travellers Choice Hoteles 2019, в который входят лучшие отели по всему миру. Их выбирают на основе мнений и оценок путешественников, использующих онлайн-платформу.

Премии Tripadvisor присуждаются уже в 17 раз. Испания традиционно широко представлена в этом рейтинге. В общей сложности в этом году 163 испанских заведения получили 236 премий в разных номинациях. По количеству наград лидируют Балеарские острова (41 отель и 61 премия), Андалусия (32 отеля и 39 премий), Каталония (25 отелей и 38 премий) и Канарские острова (22 отеля и 39 премий).

В категории романтических отелей первое место в мире занял Lani's Suites Deluxe на Лансароте. Он был отмечен девятью наградами в разных категориях.

Лучшим бюджетным отелем стал Hotel Lurdeia в Бермео (Бискайя), который был премирован трижды.

В Топ-25 отелей мира, где средняя цена за ночь составляет 264 евро, вошли такие испанские отели как Casa Camper Hotel, H10 Casa Mimosa в Барселоне и Abadía Retuerta Le Domaine в Вальядолиде. Среди хостелов и гостевых домов в ценовой категории 132 евро за ночь выделяются Casa Lanjarón и Casa Carrascal в Аликанте и L'escala Hotel в Малаге. В бюджетной категории со средней ценой 67 евро, помимо бискайского отеля, ставшего мировым лидером, отмечены Hotel Rural Valleoscuru и Entremontes в Астурии.

В категории семейных отелей HD Parque Cristóbal на Тенерифе занял 8 место в мире. В номинации за лучший сервис были отмечены Posada Terra Santa на Майорке и Mercer Hotel в Барселоне, в списке романтических отелей – Gold By Marina на Гран-Канарии и Hotel Astoria на Майорке. В категории «всё включено» отличилась сеть Iberostar, отели которой составили тройку лидеров на национальном уровне: Anthelia на Тенерифе, Royal Andalus в Кадисе и Lanzarote Park на Канарских островах. Лучшими отелями премиум-класса в рамках страны оказались Mercer Hotel в Севилье, Hotel The Serras и Mercer Hotel в Барселоне.