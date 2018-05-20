Лучшие овощи подают в Барселоне

Ресторан Xavier Pellicer, который носит имя шеф-повара Хавьера Пельисера, был удостоен звания лучшего овощного ресторана мира, по версии путеводителя We're Smart Green Guide.

Ресторанный гид отметил новое заведение Пельисера за «изысканность и искусность» и также присудил ему премию в категории «лучший ресторан Испании».

Xavier Pellicer расположен в самом сердце района Эшампле в Барселоне и соединяет в себе простоту и утончённость кухни. В основе блюд Пельисера – здоровые и натуральные продукты, в меню присутствует 5-6 видов сезонных овощей.

Как отмечает сам шеф, он сформировал собственную сеть сотрудничества с мелкими производителями, делая ставку на экологические продукты. По словам Пельисера, с помощью блюд его повара пытаются передать посыл об «уважении к продукту».

В список We're Smart Green Guide попало ещё два испанских заведения: 11 место занял Ricard Camarena в Валенсии, 23 – столичный El Invernadero.