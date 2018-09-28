Лучшие испанские вина до 4 евро

В Испании выпустили ежегодный справочник по недорогому вину, которое можно купить в испанских супермаркетах.

Автором Los Supervinos является энолог Жоан Мартин, который продегустивал около 900 вин, приобретённых в магазинах 14 сетей супермаркетов в разных автономных областях. 80-85% вина, потребляемого в Испании, стоит менее 7 евро. Автор путеводителя выделил две категории: дешевле 7 евро и от 7 до 15 евро. Энолог также сконцентрировал своё внимание на винах с защищённым наименованием по происхождению (D.O.), и намерен попробовать все испанские разновидности. Каждое вино автор оценивает по ряду критериев, включая вкус, цвет, информацию для потребителя, аромат, соотношение цена-качество и другие.

Среди вин, отобранных в этом году, особо выделяется Páramo de Cásser (D.O. Sierras de Málaga) стоимостью 15 евро, которое получило от специалиста высокую оценку за «тонкость, элегантность и насыщенность чистого и натурального аромата». Также он отметил монастрель MO из Аликанте, бутылка которого в испанских магазинах стоит 5,95 евро. По словам Мартина, зона Сьерра-де-Салина, где производят это вино, уникальна и напоминает швейцарскую долину в окружении засушливой территории. Ещё один лидер – Elyssia Rosado, кава брют из каталонского Фрейшенета стоимостью 13,25 евро за бутылку. Его текстуру энолог сравнил с английским джемом, отметив при этом его насыщенный вкус.

В дополнение издание La Vanguardia составило на основе справочника список лучших вин стоимостью до 4 евро.

БЕЛЫЕ ВИНА

Montblanc 362

3,29 евро

Вино защищённого наименования по происхождению Conca de Barberà (Таррагона). Мартин назвал его «очень французским», благодаря климату и наследию гасконцев и окситанцев в этом винодельческом регионе. Это 13-градусное вино характеризуется свежим вкусом, фруктовыми нотками и небольшой кислинкой.

Riesling

3,99 евро

Это вино из винодельни Monovar в Аликанте обладает кислым, свежим и в то же время сладковатым вкусом.

Pazo Ribeiro

3,36 евро

Белое вино с ароматом киви производят в комарке Риберио в Галисии на протяжении уже 50 лет.

РОЗОВЫЕ ВИНА

Enterizo

2,39 евро

Вино из региона Утиель-Рекена (Валенсия), по мнению автора справочника, идеально подходит к блюдам средиземноморской кухни, особенно рису с морепродуктами.

Clot

3,95 евро

Это розовое вино производится в Терра-Альта и отличается нотками малины, клюквы и базилика. Оно сочетается с рыбой или морепродуктами.

Alicia en el País de las Uvas

1,90 евро

Розе, названное в честь героини Льюиса Кэрролла, производят на винодельнях Рекены (Валенсия) и Манчуэлы (Кастилия-Ла-Манча). По мнению автора, это «сказочное» вино, которое можно получить почти даром.

КРАСНЫЕ ВИНА

Estola Reserva

3,70 евро

Вино защищённого наименования из Ла-Манчи, которое производят на винодельнях Ayuso, названо «классикой испанского виноделия».

Comportillo Crianza

3,15 евро

Энолог говорит об этом вине, принадлежащем к D.O.Ca.Rioja, как о напитке очень хорошего качества со сложными фруктовыми и древесными ароматами.

Solar Viejo

3,49 евро

Ещё одна классика из Риохи, D.O. Rioja Alavesa. Это вино, изготовленное из сорта темпранильо, характеризуется нотками зрелых фруктов, красных ягод и специй. Эксперт сравнивает его с историческими красными винами, которые производились в Риохе в старину.

КАВА

Marqués de Monistrol Brut Rosé

3,93 евро

Напоследок издание выделило каву Marqués de Monistrol Brut Rosé стоимостью 3,93 евро. D.O.Cava отмечается за свежесть, ягодный аромат, лёгкую кислинку и оттенок кондитерских специй. Оно может составить гастрономическую пару рису, салатам и морепродуктам.