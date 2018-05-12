Льорет-де-Мар станет центром здорового питания

Туристические ассоциации Льорет-де-Мар (Жирона) объединили усилия для того, чтобы превратить муниципалитет в направление, специализирующееся на здоровой кухне.

Среди участников инициативы - Lloret Turismo, Ассоциация баров и ресторанов Льорет, Ассоциации гостиниц Льорет и Fundació Alícia. Проект является частью стратегии туристического развития муниципалитета, центральной осью которого стала гастрономия. В мэрии Льорет-де-Мар отметили, что в этом году будет запущена часть проекта, связанная со здоровым питанием, а в следующем году основной линией развития станет гастрономическая история этой местности.

Помимо полезного питания, в муниципалитете также будут уделять внимание вопросам аллергии и гиперчувствительности к пище. Инициатива предполагает адаптацию ресторанов, баров, кафе, булочных, отелей и других заведений, исходя из концепции здорового питания. Одна из целей проекта заключается в том, чтобы в течение двух лет 50% заведений предлагали полезную пищу.