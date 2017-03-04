Ликер из таррагонского монастыря получил медаль Catavinum World Wine & Spirits Competition

Травяной ликер, производимый в монастыре Поблет в Таррагоне, удостоился серебряной медали в ходе международного мероприятия Catavinum World Wine & Spirits competition 2017, сообщают информагентства Испании. Конкурс начался в октябре прошлого года. В нем приняли участие 3 480 образцов из 20 стран. Основная задача инициативы – познакомить публику с качественными винами и ликерами, а также поспособствовать развитию их производства и распространению культуры.

Ликер из вышеупомянутого монастыря – полностью натуральный продукт, производимый с использованием трав из леса Поблет, возраст которого составляет более 800 лет и которого практически не касалась рука человека. Всего для изготовления напитка используются десятки видов трав, в том числе анис, ромашка и шалфей. Детали производства при этом никогда не разглашаются. Процесс разработки занял примерно восемь месяцев, в течение которых создатели пробовали различные комбинации и пропорции.