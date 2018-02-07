Летом на ремонт закроют 12 станций мадридского метро

Метро Мадрида собирается покончить с проблемами Metrosur. С 23 июня по 10 сентября на ремонт закроют 14 из 28 станций линии 12, которая соединяет между собой южные районы и пригороды испанской столицы: Алькоркон, Фуенлабрада, Хетафе, Леганес и Мостолес.

Одной из главных проблем Metrosur является просачивание воды, в результате которого образуются пустоты. В администрации метро сообщают, что некоторые технические работы в настоящее время ведутся по ночам, дабы гарантировать безопасность на линии. Пассажиры также жалуются на неудовлетворительное состояние платформ и путей, задержки и замедление поездов на некоторых участках.

На время ремонта метро на закрытых участках заменят бесплатные автобусы. Кроме того будут пущены дополнительные пригородные автобусы, следующие в Мадрид.

Работы обойдутся в 24 миллиона евро. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Ежедневно линией пользуются около 115 тысяч человек. Ремонт было решено провести именно летом, поскольку в это время года пассажиропоток сокращается до 40%.