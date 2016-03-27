Летом на Ибице ежедневно будет приземляться 120 частных самолетов

Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос, управляющая компания AENA недавно одобрила проект расширения взлетно-посадочной полосы до 80 000 квадратных метров. Она сможет вместить 58 самолетов, в том числе 34 частных. На сегодняшний день в аэропорту могут разместиться только 25 джетов с размахом крыльев до 18 метров.

В июле и августе в аэропорту острова приземляются от 80 до 120 самолетов в день. Своего пика эта цифра достигает в выходные дни. Стоимость полета на частном самолете может достигать 25 500 евро в один конец, в то время как билет эконом-класса компании British Airways обходится всего в 65 евро.