Леон может стать гастрономической столицей Испании в 2018 году

Леон имеет все шансы получить звание «гастрономической столицы Испании 2018». За два месяца до окончания конкурса город уже собрал 800 голосов в свою поддержку. Как сообщает агентство Europa Press, жюри объявит о своём решении 17 октября.

Поддержку Леону в борьбе за титул гастрономической столицы выразили известные журналисты и спортсмены, ассоциации и фонды, отели, рестораны, туристические агентства и другие компании. Помимо 200 муниципалитетов провинции Леон, город поддержали и городские администрации за пределами провинции, в том числе мэрии Сории, Хихона и других городов, а также торговые палаты Сеговии, Саморы и Паленсии.

Мэр Леона Антонио Сильван поблагодарил всех за поддержку и заявил, что местная кухня заслуживает этого звания. Он пообещал приложить все возможные усилия для победы в конкурсе, невзирая на трудности.