Круизный туризм в Испании вырос на 23% в первом полугодии

Число туристов, прибывших в 46 испанских портов на круизных лайнерах, превысило 4,4 млн, по итогам первого полугодия 2018 года, что на 23,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый значительный рост был зафиксирован на Канарских островах, которые с января по июнь приняли 1,3 млн пассажиров круизов, на 35,6% больше, чем за первое полугодие 2017 года.

В средиземноморских портах число таких туристов выросло почти на 20% и достигло 2,76 млн человек, на Атлантическом побережье континентальной части Испании рост составил 14,8%, а количество туристов превысило 404 тысячи.

За Канарами в рейтинге круизных регионов следует Каталония. За шесть месяцев регион в рамках круизов посетило 1,29 млн человек, почти на 23% больше по сравнению с прошлым годом. Порты Балеарских островов приняли более 965 тысяч туристов, или на 27,8% больше чем в прошлом году, в то время как андалузские порты – 424 тысячи, на 15,5% больше.

В портах Галисии, напротив, наблюдался спад почти на 6% до 140 тысяч пассажиров.

В целом, Испания является второй страной в ЕС по приёму круизов и четвёртой по количеству жителей, выбирающих такой формат отдыха.