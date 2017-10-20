Компания Thomas Cook создала в Испании новую авиалинию

Туроператор Thomas Cook расширяет своё присутствие в Испании. Британская компания создала новую авиакомпанию Thomas Cook Airlines Balearics с базой на Майорке, заняв, таким образом, место прекратившей свою деятельность авиакомпании Monarch Airlines.

Первые рейсы новой авиалинии запланированы на начало 2018 года. На первом этапе флот компании будет небольшим: от трёх до семи самолётов A320, которые раньше использовались бельгийским филиалом Thomas Cook Airlines. Другие филиалы авиалиний базируются в Германии, Соединённом Королевстве и Скандинавии.

В компании отмечают, что Майорка является одним из наиболее востребованных направлений в Европе, а открытие нового филиала позволит оптимизировать полёты при сотрудничестве с другими авиалиниями, удовлетворить спрос в высокий сезон, снизить стоимость полётов, а также создать дополнительные рабочие места в Пальме.