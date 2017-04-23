Компания Renfe устраивает большую распродажу билетов на поезда AVE

В течение этого года железнодорожная компания Renfe выставит на продажу 250 000 билетов на высокоскоростные поезда AVE по цене в 25 евро, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления председателя правительства Мариано Рахоя. Эта инициатива приурочена к 25-летию со дня запуска первой в стране скоростной ветки AVE. Рахой отметил, что с момента запуска этих составов 21 апреля 1992 года их услугами воспользовались 357 миллионов пассажиров.

"Их появление позволило сократить продолжительность путешествия на 50%. Составы курсируют со средним уровнем загруженности в 85%, а уровень их пунктуальности составляет 95,6%", - подчеркнул премьер после поездки на том же поезде AVE, который 25 лет назад впервые связал Мадрид и Севилью.

Промо-билеты будут поступать в продажу 25 числа каждого месяца в количестве 25 000 штук.