Компания Renfe начала продавать билеты на поезд с доставкой на дом

Испанский железнодорожный перевозчик Renfe запустил новый формат продажи билетов на поезд. Клиент может заказать билет по телефону с доставкой на дом.

Билет будет доставлен в желаемый срок по указанному адресу, но не позднее, чем за 3 часа до отправления поезда. Стоимость доставки варьируется от 5 до 10 евро в зависимости от срочности.

Новая система позволяет получить билеты на дом или по любому другому адресу в 300 населённых пунктах по всей Испании, включая острова.

Купить билет на поезд можно по номеру 912 320 320, который работает круглосуточно без выходных.

В последние годы основным способом приобретения билетов на поезда Renfe стала покупка онлайн. В компании отмечают, что новый сервис представляет собой альтернативу для тех, у кого нет возможности воспользоваться Интернетом по той или иной причине.

Помимо стоимости самой доставки, к окончательной сумме может быть добавлена плата за заказы в выходные дни, а также 3,5% комиссии за оформление и 1,5% комиссии в случае оплаты наличными.