Компания Julià запустит ежедневные экскурсии в PortAventura из Барселоны

Группа компаний Grupo Julià заключила соглашение с руководством парка PortAventura World, в соответствии с которым ее подразделение Julià Travel в эксклюзивном порядке в течение пяти лет будет осуществлять трансферы в развлекательный комплекс из Барселоны.

Согласно совместному пресс-релизу двух компаний, в реализацию этого проекта Grupo Julià вложила более 3 миллионов евро. В рамках вышеупомянутого соглашения за три года фирма рассчитывает довести число пасссажиров до среднегодовой отметки в 50 000 человек.

Grupo Julià предлагает экскурсии в три парка PortAventura World: PortAventura Park, Caribe Aquatic Park и Ferrari Land. Они включают в себя входной билет и трансфер из Барселоны по цене 37 евро. Компания гарантирует выполнение ежедневных рейсов из каталонской столицы, а в горячий сезон с июня по сентябрь автобусы будут курсировать дважды в день. Кроме того, компания предложит своим клиентам эксклюзивный пакет, состоящий из визита в PortAventura и на стадион "Камп-Ноу".

Данная инициатива стала очередным шагом на пути Grupo Julià как стратегического партнера PortAventura World. Два года назад компания начала проводить еженедельные экскурсии из Барселоны, в которых в прошлом году приняли участие более 15 000 человек.