Каталонский муниципалитет Балагер организует добычу золота для всех желающих

Ежегодно тысячи людей приезжают в каталонский муниципалитет Балагер, чтобы принять участие в добыче золота. Как сообщает La Vanguardia, организует ее Научный центр золота Сегре. Каждый год к инициативе присоединяются более 4 000 человек. Они участвуют в мастер-классах, посвященных поиску золота, и обычно находят его микрочастицы с помощью специального поддона.

«Золото в Сегре находят в небольших количествах. Если бы его было много, берег реки был бы заполнен людьми. На каждые 10 литров гальки приходится от трех до четырех частичек этого металла», - рассказала техник центра Мирейя Субирада. «Что здесь нельзя найти, так это крупинки, которые мы привыкли видеть в фильмах», - поделилась эксперт. «Крупнейшую частицу диаметром 7 миллиметров здесь нашли два с половиной года назад», - отметила Субирада.

«Всегда, когда мы находим частицы золота, все участники получают свой приз и забирают его домой в небольшом пластиковом пузырьке», - говорит техник. «Так каждый получает собственное сокровище и напоминание о пережитом приключении», - объяснила она.

Научный центр золота Сегре является частью Музея Ногера, открывшегося три года назад. «Мы рассказываем об истории добычи золота в реке и сопровождаем рассказы практическими мастер-классами, в ходе которых учим гостей разделять более легкие и более тяжелые металлы с помощью поддона», - объясняет Субирада. Для участия в мастер-классе необходимы не только поддон, но и корзины, ведра, лопаты, кирки и решето для промывания земли.

Чаще всего золотоискатели приезжают целыми группами. Как правило, это школьники или семьи.