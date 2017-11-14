Каталонский Кампродон присоединился к охоте за волшебными рождественскими бревнами

Каталонский городок Кампродон в этом году присоединился к популярному развлекательному проекту Caçations – увлекательным семейным поискам знаменитого бревна Тио, которое, по легенде, приносит подарки на Рождество. Волшебных существ дети и взрослые ищут с помощью разнообразных подсказок, пишет La Vanguardia.

Инициативу поддержали местная мэрия и Ассоциация туризма и торговли. Она позволит привлечь в Кампродон гостей из других городов: на охоту за волшебными бревнами сюда нередко приезжают жители Барселоны и ее окрестностей. Разработанный по этому случаю пакет стоимостью 34 евро включает в себя квест и самого Тио, а также коробку печенья от местной компании Birba с более чем столетней историей, которым полагается кормить бревно в предшествующие празднику дни.

Каждая из остановок квеста имеет туристическую составляющую или так или иначе способствует развитию местной экономики: так, на горе Монсеррат участники получают бесплатные билеты на поезд Cremallera для всей семьи, забрать которые нужно в мэрии городка Монистроль или офисе Патронажного совета комплекса Монсеррат, а в Жунеде поиски завершаются обедом на учебной ферме Ла-Манреана. Города Вальирана и Санта-Фе-дель-Пенедес также предлагают своим гостям трапезы в местных ресторанах.

В Кампродоне искать Тио туристам предстоит в окрестностях города. При заказе маршрута на сайте проекта они смогут указать характеристики группы, что позволит адаптировать квест к потребностям и возрасту игроков. Кроме того, к каждому из бревен будет прикреплено индивидуальное послание.

Принять участие в игре можно будет каждые выходные декабря в утренние часы, а также в выходные дни 6 и 8 декабря. В общей сложности маршрут Caçations, запущенный в 2014 году, содержит уже 13 различных остановок.