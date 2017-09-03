Каталонский город Тарраса и аэропорт Эль-Прат свяжет новый автобус-экспресс

Каталонский город Тарраса и аэропорт Эль-Прат свяжут новые автобусы, которые будут ходить через проспект Диагональ и университетский городок в Барселоне. Как сообщают информационные агентства Испании, уже существующий экспресс Тарраса – Барселона курсирует через проспект Меридиана.

В соответствии с новым планом, автобусы будут ходить шесть раз в день в каждом из направлений в период с понедельника по пятницу. Продолжительность поездки от станции FGC Rambla до остановки Zona Universitària в университетском городке составит 60 минут, а до аэропорта Эль-Прат – 85 минут. В выходные дни, а также по праздникам и в августе в кампусе экспресс останавливаться не будет.