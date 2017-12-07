Каталонские отели заполнены наполовину

Отели в Каталонии переживают нелучшие времена. Несмотря на то, что регион продолжают активно посещать туристы в рамках круизов, а также любители горнолыжного спорта, в гостиницах гораздо меньше постояльцев, чем обычно в это время года, а стоимость проживания в них снизилась.

Как сообщают в Корпоративной ассоциации специализированных турагентств (ACAVE), на каталонском побережье ситуация обстоит лучше, чем в Барселоне. Горячие предложения позволили увеличить количество бронирований в регионе на длинные выходные на 5%. Специалисты отмечают, что на рост числа бронирований положительно повлияли такие факторы как благоприятные погодные условия, открытие всех горнолыжных трасс, а также постепенная нормализация политической обстановки.

Большинство турагентств сходятся во мнении, что политический кризис в Каталонии серьёзно сказался на туризме, однако, ожидается, что в ближайшее время ситуация наладится.

По данным Союза турагентств (UNAV), в октябре наблюдался спад туристической активности в Каталонии на 22%. К декабрю положение немного улучшилось, однако, показатели всё ещё далеки от средних для этого времени года. На данный момент каталонские отели заполнены на 45% при привычных 70-75%.

По подсчётам портала eDreams, в рождественские и новогодние праздники Мадрид будет более популярен среди туристов, чем Барселона. В длинные выходные столицу собираются посетить 9,1% испанских путешественников, а Барселону – 6,5%.