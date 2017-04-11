Каталонская винодельня возобновила производство вина по старинному рецепту монахов

Руководство винодельни Abadía de Poblet сообщили об успехе эксперимента по выпуску трех вин из традиционных местных сортов, выращиваемых на территории монастыря Поблет. В старину монахи использовали их для собственного потребления, пишет La Vanguardia. Новые напитки были изготовлены по тем же рецептам, что и в начале прошлого века – а именно, без использования промышленных дрожжей и с использованием технологии выдержки в старинных емкостях почти на 5 000 литров.

Таким образом на винодельне хотят сохранить старинные традиции по изготовлению вина в Поблете. «Мы знаем, что в XII веке монахи уже делали собственные напитки и что виноградники монастыря датируются XV веком», - отметил энолог компании Рикард Рофес. Посредством запуска трех новых сортов вина, двух красных и одного белого, руководство стремится сохранить местные сорта трепат, гаррут и гарнача с использованием минимально инвазивных техник.

По словам Рофеса, еще одна задача данного экологического проекта – сохранение духа района Конка-де-Барбера. «Наша цель – передать потребителю кусочек ландшафта Конки посредством этих вин», - заключил энолог.