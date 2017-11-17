Каталония – самое востребованное новогоднее направление сельского туризма

30% путешественников, опрошенных на сайте по бронированию объектов в сельской местности, сообщили, что для празднования Рождества они выбрали Каталонию. За ней с большим отрывом следуют Андалусия (11%), Валенсийское сообщество (11%), Кастилия-Ла-Манча (10,6%) и Арагон (9%).

Что касается провинций, в первой тройке оказались каталонские Барселона (12%), Жирона (8%) и Льейда (6,5%). В десятке самых востребованных также Мадрид, Теруэль, Кастельон, Уэска, Валенсия, Таррагона и Аликанте.

Уж к концу августа 16% представленных на портале домов были заняты на праздничные даты. В сентябре доля забронированных объектов выросла до 38,5%.

По словам специалистов Clubrural, наибольшей популярностью среди клиентов пользуется канун Нового года, в особенности, когда речь идёт о больших группах. При этом статистика показала, что почти 11% бронирований 31 декабря – дома для 12 человек, в то время как в канун Рождества популярны дома для десяти человек (9%). Немногим более 2% сельских объектов на Рождество и Новый год бронируют группы размером менее 5 человек.

Анализ запросов показал, что 87% пользователей ищут жильё с оборудованной кухней, а, 85% интересуются возможностью активного отдыха в окрестностях.