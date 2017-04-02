Карнавал в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария признан событием национального туристического значения

Министерство энергетики и туризма Испании присвоило статус праздника национального туристического значения карнавалу в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на Официальный государственный бюллетень (BOE).

Соответствующий статус празднику был присвоен на основании шестого раздела Приказа ITC/1763/2006 от 3 мая, который регулирует процесс признания тех или иных традиций событиями национального и международного масштаба. Соответствующая резолюция может быть оспорена в факультативном порядке в вынесшем ее органе в течение месяца либо в судебно-административном порядке в течение 2 месяцев.

Ежегодный карнавал в Лас-Пальмас завершился в начале марта. Гранд-дамой была избрана кандидатка Мари Эрнандес Родригес, которая представила фантазийный костюм «Какую тайну она скрывает?»