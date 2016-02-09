Карнавал на горнолыжном курорте Сьерра-Невада отметили костюмированным спуском

В минувшие выходные на горнолыжном курорте Сьерра-Невада прошел традиционный массовый карнавальный спуск, сообщают информагентства Испании. Около 400 лыжников и сноубордистов прокатились по трассе Эль-Рио в праздничных костюмах, и эта цифра стала самой значительной за последние годы.

Согласно официальному пресс-релизу управляющей компании Cetursa, участники спуска, зарегистрировавшиеся на сайте курорта и прибывшие на место в костюмах, получили бесплатный ски-пасс на ночное катание в субботу. Они собрались в зоне Боррегилес в 18:30, и к 19:00 добрались до Прадольяно.

Все лыжники и сноубордисты, которые в период с минувшего воскресенья и по 14 февраля опубликуют свои фото с хэштегом #CarnavalSN2016, получат специальный весенний ски-пасс. Автору самого популярного снимка достанется абонемент на пятидневное катание, которым он сможет воспользоваться в любое время сезона.

После карнавального спуска трасса Эль-Рио открылась для ночных катаний. В воскресенье ее открытие было отложено до 11:30 из-за сильного ветра и низкой видимости. К этому моменту на станции выпало 5 дополнительных сантиметров снега, что существенно улучшило качество покрытия на трассах.