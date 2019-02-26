Канатную дорогу в Мадриде закрыли на ремонт

Мадридскую канатную дорогу (Teleférico de Madrid) на месяц закрыли для посетителей, чтобы провести необходимые работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту.

Как сообщили в столичной мэрии, дорогу было решено закрыть в период наименьшего наплыва пассажиров.

К концу марта Муниципальная транспортная служба Мадрида (EMT) завершит плановые операции, в том числе те, что проводятся раз в десять лет. Затем будет проведена соответствующая проверка, после чего Teleférico de Madrid вновь будет принимать посетителей.