Канары планируют увеличить пассажиропоток на регулярных рейсах

Объём пассажирских перевозок на регулярных рейсах следованием на Канарские острова в зимний сезон вырастет на 9,1%, по прогнозам местных властей.

В региональном Совете по туризму заверяют, что зимой 2018 года самолёты смогут доставить на архипелаг на 711 тысяч пассажиров больше. Этот объём будет распределён следующим образом: 480 тысяч мест появится на международных рейсах, 230 тысяч – на внутренних.

Положительные прогнозы сохраняются даже несмотря на то, что в летний сезон плановый пассажиропоток сократился на 2,4%.

С другой стороны отмечается значительный рост пассажирского потока из России. Благодаря увеличению количества рейсов, соединяющих аэропорт Тенерифе-Южный с Москвой, объём пассажиропотока вырос на 145%. Рейсы по этому маршруту выполняет авиакомпания «Аэрофлот», а с начала лета на этом направлении к ней присоединилась авиалиния S7.