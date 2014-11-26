Канарское вино попало в список лучших в мире

Красное сухое вино Envínate Táganan Margalagua 2017 года набрало 97 баллов в последнем рейтинге Роберта Паркера. Такого успеха ещё не добивалось ни одно вино, произведенное на Канарских островах.
Авторитетный рейтинг Роберта Паркера публикуется ежегодно в винном журнале The Wine Advocate. Вина в нем оцениваются по 100-балльной системе по самым разным критериям.
Вина Envínate делают на острове Тенерифе. Их основа - черный виноград и немного белого, которые выращивают на склонах в районе деревушки Таганана. Что касается вина Envínate Táganan Margalagua, то, по словам энолога Роберто Сантаны, это «результат труда нескольких поколений местных виноделов».Темы: Туризм