Канарские острова побили свой рекорд по числу бизнес-туристов

Мягкий климат, поразительные виды, современная и функциональная инфраструктура, идеальные коммуникационные сети – это основные причины, почему Канарские острова становятся местом проведения большого числа конгрессов и конференций. Как сообщили в Promotur-Canary Islands Tourism Board, в 2015 г. Канарские острова приняли более 29 000 бизнес-туристов. Количество посетителей, принимавших участие в конференциях, выставках и семинарах, согласно статистическим исследованиям, в 2015 г. увеличилось на треть по сравнению с рекордным для архипелага числом туристов, зарегистрированным в 2013 г.: тогда был отмечен 43-процентный рост числа гостей архипелага из области делового туризма.

Несмотря на то, что число бизнес-туристов равно только 0,2% от ежегодного туристического потока, траты гостей сферы MICE значительно выше, чем у обычных отдыхающих. Среднесуточные расходы посетителей конференций в поездке в 2015 г. были равны 175,47 евро, в то время как отдыхающие тратили в среднем 133,6 евро в день. При том, что бизнес-туристы находились на островах не больше недели, что на два дня меньше, чем те, кто выбрал Канары для проведения отпуска. Из числа визитеров, 65,5% - туристы, которые однажды уже бывали на островах, а 13,5% - ранее посетили более 10 мероприятий, организованных на архипелаге.

Из-за необычных пейзажей, приятного климата, большего выбора конференц-площадок и уникальных пространств Канарские острова являются востребованным направлением для инсентив-туров, выставок, семинаров, конференций и конвенций. Архипелаг располагает 79 500 местами в пятизвездочных отелях, расположенных на островах Тенерифе, Гран-Канария, Фуэртевентура и Лансароте. Все четыре острова включены в Ассоциацию испанских конвеншн-бюро, которая сотрудничает с испанским Институтом туризма (TURESPAÑA).

Перечень конференц-центров, расположеных на островах с лучшим климатом в мире:

ТЕНЕРИФЕ

Аудиторио-де-Тенерифе «Адан Мартин»: благодаря своей необычной архитектуре это здание является достопримечательностью столицы острова Тенерифе - Санта-Крус. Его автор известный испанский архитектор Сантьяго Калатрава. На территории конгрессно-концертного зала расположено более 15 крытых и открытых многофункциональных пространств, которые подходят для всех типов конференц-мероприятий.

благодаря своей необычной архитектуре это здание является достопримечательностью столицы острова Тенерифе - Санта-Крус. Его автор известный испанский архитектор Сантьяго Калатрава. На территории конгрессно-концертного зала расположено более 15 крытых и открытых многофункциональных пространств, которые подходят для всех типов конференц-мероприятий. Международный торгово-промышленный и конференц-центр: это ультрасовременное многофункциональное пространство площадью в 40 000 кв. м находится в непосредственной близости к Аудиторио-де-Тенерифе. Архитектором проекта также выступил Сантьяго Калатрава. Основные залы для проведения мероприятий: главный зал размером 12 000 кв. м с открытой планировкой, зал размером 3 800 кв. м также не имеющий перегородок, переговорная комната на 334 человека и различные комнаты меньшего размера.

это ультрасовременное многофункциональное пространство площадью в 40 000 кв. м находится в непосредственной близости к Аудиторио-де-Тенерифе. Архитектором проекта также выступил Сантьяго Калатрава. Основные залы для проведения мероприятий: главный зал размером 12 000 кв. м с открытой планировкой, зал размером 3 800 кв. м также не имеющий перегородок, переговорная комната на 334 человека и различные комнаты меньшего размера. Конференц-центр «Пирамида Ароны»: это 18 конференц-залов, выставочные площади на 1 300 кв. м, новейшие аудиовизуальные технологии и главный концертный зал площадью более 200 кв. м, где могут свободно разместиться 1 800 человек.

это 18 конференц-залов, выставочные площади на 1 300 кв. м, новейшие аудиовизуальные технологии и главный концертный зал площадью более 200 кв. м, где могут свободно разместиться 1 800 человек. Конференц-центр Пуерто-де-ла-Крус: расположенный в центре более чем 110 000 кв. м субтропических садов с видом на океан и горы, конференц-зал вмещает тысячу человек и может быть разделен на изолированные комнаты различного размера при помощи перемещаемых панелей.

расположенный в центре более чем 110 000 кв. м субтропических садов с видом на океан и горы, конференц-зал вмещает тысячу человек и может быть разделен на изолированные комнаты различного размера при помощи перемещаемых панелей. Арт- и конгресс-центр Магма: здание современной архитектуры расположено в центре Коста Адехе. Это 19 внутренних универсальных пространств в 6 000 кв. м и 4 500 кв. м снаружи для проведения мероприятий с участием 2500 гостей.

здание современной архитектуры расположено в центре Коста Адехе. Это 19 внутренних универсальных пространств в 6 000 кв. м и 4 500 кв. м снаружи для проведения мероприятий с участием 2500 гостей. Другие уникальные места острова: помимо конференц-залов на острове Тенерифе есть и другие места для проведения мероприятий. Одним из значимых объектов в инфраструктуре острова является канатная дорога, которая готова доставить туристов на вершину вулкана Тейде. Климатические условия, чистый воздух и высота вулкана, на которой уже нет облаков, позволили расположиться там одной из самых значимых обсерваторий мира. Остров также может похвастаться самым современным аквапарком в Европе под названием Сиам Парк; отелем Парадор-де-лас-Каньядас-дель-Тейде, расположенным на высоте более 2 000 метров над уровнем моря; ивэнт-пространством Жардин-де-Франчи в самом сердце города Ла-Оротава с просторными садами, элегантным особняком 16 века и особыми условиями для организаторов деловых встреч; винными погребами; усадьбами; старинными особняками; известными сетевыми клубами, такими как Hard Rock Café.

ГРАН-КАНАРИЯ

Арт: построенный архитектором Оскаром Тускетсом, он находится в одном из самых примечательных уголков города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Здание вмещает в себя 4 700 кв. м выставочного пространства и 25 переговорных комнат. Способно принять 4 600 участников. Крупнейший из его залов – Симфонический, вместимостью 1 668 человек. Он является единственным в своем роде благодаря окну в задней части сцены площадью 100 кв. м, благодаря которому участникам конференций открывается восхитительный вид на Атлантический океан.

построенный архитектором Оскаром Тускетсом, он находится в одном из самых примечательных уголков города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Здание вмещает в себя 4 700 кв. м выставочного пространства и 25 переговорных комнат. Способно принять 4 600 участников. Крупнейший из его залов – Симфонический, вместимостью 1 668 человек. Он является единственным в своем роде благодаря окну в задней части сцены площадью 100 кв. м, благодаря которому участникам конференций открывается восхитительный вид на Атлантический океан. Конгресс-центр Гран-Канария: это 70 000 кв. м для проведения торговых ярмарок и выставок. Площадка входит в состав Торгово-промышленного Института Канарских островов (INFECAR) и демонстрирует последние достижения в области новейших технологий. Внутри центра находится более 7 000 кв. м для проведения разноплановых мероприятий, а рядом со зданием находится несколько павильонов общей выставочной площадью 10 000 кв. м.

это 70 000 кв. м для проведения торговых ярмарок и выставок. Площадка входит в состав Торгово-промышленного Института Канарских островов (INFECAR) и демонстрирует последние достижения в области новейших технологий. Внутри центра находится более 7 000 кв. м для проведения разноплановых мероприятий, а рядом со зданием находится несколько павильонов общей выставочной площадью 10 000 кв. м. ЭкспоМелонерас: это многоцелевой конгресс-центр площадью 14 000 кв. м, из которых больше 9 000 предназначены для проведения конференций, выставок, концертов, спортивных мероприятий, показов и деловых встреч. Главный зал имеет площадь 3 600 кв. метров, вмещает 6 000 человек и может быть разделен на 15 отдельных аудиторий. Центр окружен еще 4 000 кв. м дополнительного пространства, которое можно использовать для проведения выставок. Зрительный зал может вместить 804 человека.

это многоцелевой конгресс-центр площадью 14 000 кв. м, из которых больше 9 000 предназначены для проведения конференций, выставок, концертов, спортивных мероприятий, показов и деловых встреч. Главный зал имеет площадь 3 600 кв. метров, вмещает 6 000 человек и может быть разделен на 15 отдельных аудиторий. Центр окружен еще 4 000 кв. м дополнительного пространства, которое можно использовать для проведения выставок. Зрительный зал может вместить 804 человека. Почему стоит выбрать Гран-Канарию: хорошо налаженное авиасообщение позволит без труда попасть на остров в любое запланированное время. Здесь находятся исторические и уникальные здания, есть возможность выбрать из бесконечных вариантов для отдыха (дюны Маспаломас, западные утесы, дремучие хвойные леса, места для всевозможных водных видов спорта, пешеходные тропы и велнес-центры) и попробовать разнообразные блюда из местных продуктов (рыба, сыры, гофио, соусы мохо, тропические фрукты) в одном из креативных и стильных ресторанов.

ФУЭРТЕВЕНТУРА

Конгресс-центр Фуертевентура: современный и многофункциональный центр площадью больше 5 000 кв. м может вместить в общей сложности 1 500 человек. В нем находятся амфитеатр, шесть конференц-залов, которые могут быть преобразованы в помещения разных размеров, зоны отдыха и зал Чильиды размером почти в 1 200 кв. м, предназначенный для проведения торговых ярмарок и выставок.

современный и многофункциональный центр площадью больше 5 000 кв. м может вместить в общей сложности 1 500 человек. В нем находятся амфитеатр, шесть конференц-залов, которые могут быть преобразованы в помещения разных размеров, зоны отдыха и зал Чильиды размером почти в 1 200 кв. м, предназначенный для проведения торговых ярмарок и выставок. Аудиторио: кроме конгресс-центра на острове есть еще три площадки подобного рода. Самая большая из них - Аудиторио Фуертевентура на 550 посадочных мест, сцена, которая видела большое число национальных и международных артистов. Гран Тарахаль и Корралехо – два концертных зала меньшего размера.

кроме конгресс-центра на острове есть еще три площадки подобного рода. Самая большая из них - Аудиторио Фуертевентура на 550 посадочных мест, сцена, которая видела большое число национальных и международных артистов. Гран Тарахаль и Корралехо – два концертных зала меньшего размера. Преимущества острова: Фуертевентура имеет хорошую транспортную доступность благодаря прямому авиасообщению со странами Европы. Обладает статусом Биосферного заповедника ЮНЕСКО, к услугам гостей широкий спектр мест для проведения времени - от вулканов и ущелий до бесконечных пляжей, где можно заняться водными и экстремальными видами спорта. На острове открыто несколько центров талассотерапии, которые при помощи даров мягкого климата, океана и местных растений алоэ вера обеспечат превосходное лечение.

ЛАНСАРОТЕ