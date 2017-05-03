Канарские направления Плайя-дель-Инглес и Пуэрто-де-ла-Крус вошли в список самых популярных мест отдыха

Канарские пляжи Плайя-дель-Инглес (Гран-Канария) и Пуэрто-де-ла-Крус (Тенерифе) вошли в десятку лидирующих направлений по числу бронирований на майские праздники, совершенных испанскими клиентами на сайте Rumbo.

Самым популярным среди пользователей направлением оказался Лондон, а самыми бюджетными были признаны Валенсия, Плайя-дель-Ареналь (Аликанте) и Мадрид. Поездку в британскую столицу на майские праздники забронировали 15% пользователей. За ней следуют Париж (11%), Рим (11%), Берлин (6%) и Мадрид (5%). В первую десятку также вошли вышеупомянутые Плайя-дель-Инглес (5%), Барселона (5%), Пуэрто-де-ла-Крус (5%) и Милан (5%). Что касается средней стоимости путешествия, то наиболее бюджетным направлением для поездок внутри страны оказались Валенсия (330 евро) и Эль-Ареналь (405 евро).

Мадрид также оказался не только крайне популярным, но и одним из самых экономичных направлений для проведения майских праздников: средний размер затрат на краткосрочную поездку в столицу в эти даты составил 456 евро за три ночи. Среди зарубежных направлений самыми бюджетными оказались Милан (731 евро) и Париж (809 евро).