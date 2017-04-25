Канал CNN назвал рынок Бокерия лучшим в мире

Успех рынка Бокерия во всем мире превратили его в одну из основных туристических достопримечательностей Барселоны, и его популярность, по всей видимости, только набирает обороты. Американский канал CNN признал его лучшим в мире рынком.

Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте новостной службы. Его составители назвали Бокерию одним из самых популярных мест в каталонской столице и идеальным местом для короткой остановки, дегустации предлагаемых продуктов или покупки мяса, рыбы, сыра и овощей. По их мнению, рынок занимает "одно из наиболее впечатляющих зданий в Барселоне". Сочетание архитектуры, ассортимента и атмосферы обеспечили ему попадание на первую позицию в списке.

В рейтинг также были включены токийский рыбный Цукидзи, рынок на нью-йоркской площади Юнион-сквер, бангкокский Ор Тор Кор, рынок Сент-Лоуренс в Торонто, лондонский Боро-маркет, Крета Айер Вет Маркет в Сингапуре, Центральный рынок в Ланкастере (Пенсильвания), Провансальский рынок в Антибе и Коулун Сити Вет Маркет в Гонконге.