Какой испанский пляж самый опасный?

Самым опасным в Испании пляжем считается Faro de Trafalgar в провинции Кадис. Пляж у маяка на мысе Трафальгар отличается сильными течениями и огромными волнами.

Пляж входит в состав Каньос-де-Мека в муниципалитете Барбате. Он разделён на две части. С одной стороны находится La Aceitera – спокойное и безопасное место, с другой Bancos, где купание строжайше запрещено. Сильный ветер создаёт не только большие волны, но и течения, которые способны с лёгкостью унести в открытое море.

В то же время пляж уникален для побережья Кадиса с точки зрения живописности и природной ценности. Его рекомендуют к посещению, но с соблюдением мер предосторожности и без купания.